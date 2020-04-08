Скачать
Середа, 08.04.2020
Японія передасть Україні противірусний препарат у лікуванні COVID-19
Японія передасть Україні противірусний препарат у лікуванні COVID-19
Кияни отримають у квитанції за березень "два нових рядки"
Кияни отримають у квитанції за березень "два нових рядки"
"Баварія" продовжила контракт з Томасом Мюллером
"Баварія" продовжила контракт з Томасом Мюллером
Дякуємо! Google випустив новий Doodle про коронавірус
Дякуємо! Google випустив новий Doodle про коронавірус

Прогноз погоди: вночі - сильні заморозки, вдень - до 20° тепла

Прогноз погоди: вночі - сильні заморозки, вдень - до 20° тепла
07:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:У Києві 8 квітня ясно, без опадів.

В Україні у середу, 8 квітня ясно, без опадів, температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у східних та Запорізькій областях сильні заморозки 0-5°; вдень 15-20° тепла. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Як зазначається у повідомленні, в Україні 8 квітня ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 15-20° тепла, у південно-східних областях 12-17° тепла.

Як попередили в гідрометцентрі, в ніч на 8 квітня у східних та Запорізькій областях очікуються сильні заморозки 0-5° (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий), на решті території країни на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності – жовтий). Крім того, 7-8 квітня на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Дякуємо! Google випустив новий Doodle про коронавірус

9-10 квітня в Україні мінлива хмарність. 9 квітня без опадів, 10 квітня вночі у західних та північних, вдень у більшості областей країни невеликий дощ. Вітер 9 квітня змінних напрямків 3-5 м/с, 10 квітня північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 15-20°, 10 квітня у західних та північних областях 9-14°.

11-12 квітня в Україні буде без опадів, лише вночі 11 квітня у східних областях невеликий дощ. Температура вночі 1-7° тепла, 11 квітня у західних, північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, 12 квітня в Україні, крім півдня, сильні заморозки 0-5°; вдень 6-12° тепла, на півдні, 12 квітня і на заході країни до 16°.

У Києві 8 квітня ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 17-19° тепла.

Рятувальники пояснили, чому дим від Чорнобилю добрався до Києва

По області завтра також ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (І рівень небезпечності - жовтий); вдень 15-20° тепла.

9-10 квітня у столиці мінлива хмарність. 9 квітня без опадів, 10 квітня невеликий дощ. Вітер 9 квітня змінних напрямків 3-5 м/с, 10 квітня північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 9 квітня 15-20°, 10 квітня 9-14°.

11-12 квітня у Києві без опадів. Температура вночі 11 квітня 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), 12 квітня сильні заморозки 0-5°; вдень 6-11° тепла.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Погода, Укргидрометцентр, Прогноз, Тепло, Мороз, Прогноз погоді, Дощ.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 До кінця квітня кількість інфікованих коронавірусом може зрости до 60 тисяч
02 Японія передасть Україні противірусний препарат у лікуванні COVID-19
03 Зеленський: Давайте не будемо дітьми, яким заборонили морозиво
04 Зеленський: Більшість хворих на коронавірус в Україні - люди до 60 років
05 Кияни отримають у квитанції за березень "два нових рядки"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Минулої доби на Донбасі зафіксували 10 порушень тиші
Минулої доби на Донбасі зафіксували 10 порушень тиші
У ФРН розробили додаток для відстежування поширення пандемії
У ФРН розробили додаток для відстежування поширення пандемії
В операціях ЄС за кордоном виявили лише три випадки коронавірусу
В операціях ЄС за кордоном виявили лише три випадки коронавірусу
Прогноз погоди: вночі - сильні заморозки, вдень - до 20° тепла
Прогноз погоди: вночі - сильні заморозки, вдень - до 20° тепла
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся