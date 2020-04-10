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Окупанти обстрілюють українських військових

Окупанти обстрілюють українських військових
13:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Підрозділи Об’єднаних сил із гранатометів та стрілецького озброєння адекватно та гідно придушували ворожу збройну активність.

Російські окупаційні війська обстріляли українських військових поблизу шести населених пунктів, застосувавши великокаліберне озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, 10 квітня, за наявною станом на 12.00 інформацією, збройні формування РФ здійснили шість обстрілів позицій захисників України, продовжуючи свідомо застосовувати в порушення Мінських угод міномети», - повідомив речник.

Зокрема, за словами Гуцуляка, після 05.15 розриви семи ворожих мін калібру 82 мм зафіксували українські військові в районі Новоолександрівки. Окупанти вели обстріл з напрямку від окупованого ними села Калинове-Борщувате. Одразу о 05.25 з напрямку від смт Калинове бойовики випустили три міни 120-го калібру по оборонцях Новозванівки. Після 06.20 від Золотого-5 окупанти випустили загалом 13 мін різних калібрів та вели вогонь з гранатометів різних систем по захисниках Оріхового. Дев’ять мін 82-го калібру російські найманці випустили від окупованого ним селища Голубівське після 08.55 по позиціях ОС в районі Новотошківського. Крім того, після 06.30 з СПГ та великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська порушили режим тиші поблизу Красногорівки, а після 08.30 зі стрілецького озброєння — в районі Опитного.

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«За наявною інформацією, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед наших героїв немає. Втрати противника уточнюються», - наголосив Гуцуляк.

Як повідомлялося, за інформацією штабу ООС, зранку 10 квітня на Донеччині в результаті чергового обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення. Стан пораненого оцінювався як важкий.

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Донбас, ЗСУ, ООС, Окупанти, Обстріл.
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