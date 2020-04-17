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Бойовики один раз обстріляли українські позиції на Сході України

Бойовики один раз обстріляли українські позиції на Сході України
07:32 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:За даними розвідки, 16 квітня наші підрозділи поранили одного російського найманця.

Минулої доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Поблизу селища Піски противник обстріляв позиції Об’єднаних сил з автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед наших захисників внаслідок ворожого обстрілу не було. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

“Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення ворожого вогню та дали відповідь зі штатного озброєння. Після цього противник відмовився від подальших провокацій українських підрозділів”, - йдеться у повідомленні.

“17 квітня збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає”, - додали військовослужбовці.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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Як повідомляв УНН, 16 квітня на сході України відбувся обмін утримуваними. У його результаті вдалося звільнити 20 українських громадян. При цьому на окуповані території виїхали 14 громадян.

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РФ, ДНР, ЛНР, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики, Збройні формування, Російська Федерація, Мінські домовленості, Режим тиші.
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