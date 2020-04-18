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На Житомирщині для ліквідації пожеж залучили військову техніку

На Житомирщині для ліквідації пожеж залучили військову техніку
02:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Ситуація там наразі вже контрольована. Голова ОДА висловив сподівання, що вогонь вдасться подолати.

До ліквідації пожеж, що наразі тривають на півночі Житомирщини, залучили військову техніку. Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

"Зараз в Овруцькому районі мобілізовано надзвичайно великі сили. Безпосередньо там знаходиться заступник голови ДСНС України Микола Ільченко та мій перший заступник Володимир Федоренко. За моїми даними, там зараз близько 70 одиниць техніки, майже 400 людей особового складу різних підрозділів, залучена пожежна авіація. Ми долучили військову техніку. Це такий військовий важковаговий бульдозер БАТ-2, який викопує широкі траншеї. Він був в одній з військових частин на Житомирщині і потрібна був дозвіл головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, з яким мав сьогодні розмову", - розповів Бунечко.

На запитання про те, де наразі перебувають люди, чиї оселі згоріли внаслідок пожежі, Бунечко відповів: "Знаю, що людей відселяли. Ми відселених людей не кинемо напризволяще".

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Згодом Житомирська ОДА на своєму сайті повідомила, що усіх жителів згорілих сіл евакуювали та переселили до сусідніх населених пунктів, зокрема до села Гладковичі.

Пожежі в Овруцькому районі виникли під вечір у четвер, 16 квітня. За словами місцевих жителів, однією з причин загоряння стало спалювання сміття на цвинтарі села Першотравневе, внаслідок чого вогонь перекинувся на дерева, а згодом розповсюдився і на сусідні населені пункти Бережесть, Кам’янівка, Магдин, Личмани.

За інформацією прокуратури Житомирської області, вогонь знищив майже 40 будинків в Овруцькому районі. За вказаним фактом розпочате досудове розслідування.

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За інформацією Управління ДСНС України в Житомирській області, наразі ще тривають роботи з надання допомоги працівникам лісгоспів у гасінні лісових пожеж у Виступовицькому лісництві ДП "Овруцьке СЛГ" (с. Рудня) та Бережестському лісництві ДП "Овруцьке ЛГ" (с. Бережесть) Овруцького району.

Крім того, вогнеборці залучені до гасіння пожеж у Поясківському лісництві ДП "Білокоровицьке ЛГ", Журжовицькому лісництві ДП "Олевське ЛГ" та Олевському лісництві ДП "Олевське ЛГ" Олевського району.

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Житомирщина, Пожежа, Військова техніка, Житомирська ОДА.
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