Почаїв закрили через спалах коронавірусу

Новини України:Такі заходи вживаються, аби не допустити подальше розповсюдження небезпечної інфекції.

У місті Почаїв на Тернопільщині, де зафіксовано спалахи коронавірусу, поліція обмежує рух автотранспорту. Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

"У місті Почаїв Кременецького району, де зафіксовано спалахи поширення коронавірусу, встановлено обмеження руху транспортних засобів. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременецької РДА. На в’їздах у Почаїв облаштовані чотири карантинні пости. На них цілодобово несуть службу поліцейські, рятувальники, військовослужбовці Кременецького військового комісаріату", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що чергові на постах стежать за дотриманням карантинних обмежень, з'ясовують маршрут та мету поїздки людей, роблять температурний скринінг, проводять роз’яснювальну роботу, якщо потрібно – здійснюють санітарну обробку транспорту.

За словами начальник ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, заїжджати у місто чи виїжджати з нього дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством, лікарськими засобами та спецтранспорту.

Як повідомлялося, за попередню добу офіційно у м. Почаїв підтверджено 13 випадків зараження вірусом COVID-19, загалом у Кременецькому районі підтверджено 42 випадки.

За останніми даними, на Тернопільщині виявлено 434 особи із COVID-19, сім випадків – летальні.

Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.