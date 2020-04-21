Скачать
Вівторок, 21.04.2020
Окупанти двічі порушували тишу
Окупанти двічі порушували тишу
На Миколаївщині - перша смерть від коронавірусу
На Миколаївщині - перша смерть від коронавірусу
Чемпіонат світу з фігурного катання у цьому році не відбудеться
Чемпіонат світу з фігурного катання у цьому році не відбудеться
Як Принц Вільям та Кейт Мідлтон привітали королеву з днем народження
Як Принц Вільям та Кейт Мідлтон привітали королеву з днем народження

Почаїв закрили через спалах коронавірусу

Почаїв закрили через спалах коронавірусу
17:43 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Нацполіція Тернопільської області

Новини України:Такі заходи вживаються, аби не допустити подальше розповсюдження небезпечної інфекції.

У місті Почаїв на Тернопільщині, де зафіксовано спалахи коронавірусу, поліція обмежує рух автотранспорту. Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

"У місті Почаїв Кременецького району, де зафіксовано спалахи поширення коронавірусу, встановлено обмеження руху транспортних засобів. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременецької РДА. На в’їздах у Почаїв облаштовані чотири карантинні пости. На них цілодобово несуть службу поліцейські, рятувальники, військовослужбовці Кременецького військового комісаріату", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що чергові на постах стежать за дотриманням карантинних обмежень, з'ясовують маршрут та мету поїздки людей, роблять температурний скринінг, проводять роз’яснювальну роботу, якщо потрібно – здійснюють санітарну обробку транспорту.

На Прикарпатті у шести священників виявили коронавірус

За словами начальник ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, заїжджати у місто чи виїжджати з нього дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством, лікарськими засобами та спецтранспорту.

Як повідомлялося, за попередню добу офіційно у м. Почаїв підтверджено 13 випадків зараження вірусом COVID-19, загалом у Кременецькому районі підтверджено 42 випадки.

За останніми даними, на Тернопільщині виявлено 434 особи із COVID-19, сім випадків – летальні.

Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Транспорт, Карантин, Коронавірус, Почаївська лавра, Почаїв.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Трійця 2020: коли будуть святкувати українці та які традиції
02 Український боксер Тарас Шелестюк хоче провести поєдинок за світове чемпіонське звання
03 Мадридський футбольний клуб "Реал" влаштує розпродаж гравців
04 Сергій Ребров думає про повернення в "Динамо"
05 Білорусь проведе парад 9-го травня незважаючи на коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Маас: Розмови про Європу двох швидкостей - не на часі
Маас: Розмови про Європу двох швидкостей - не на часі
В Україні скасували учнівські олімпіади з усіх предметів
В Україні скасували учнівські олімпіади з усіх предметів
Ляшко прогнозує сплеск захворюваності на коронавірус вже цього тижня
Ляшко прогнозує сплеск захворюваності на коронавірус вже цього тижня
СБУ викрила майже 200 поширювачів фейків про коронавірус
СБУ викрила майже 200 поширювачів фейків про коронавірус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся