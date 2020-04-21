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Вівторок, 21.04.2020
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Окупанти двічі порушували тишу

Окупанти двічі порушували тишу
18:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було, йдеться у повідомленні. Втрати противника уточнюються.

21 квітня збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Про це йдеться у повідомленні ООС.

"Усі факти порушень зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", де противник використав заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли", - йдеться у повідомленні.

По підрозділах поблизу Кримського та Новотошківського ворог з мінометів калібру 120 мм випустив загалом 8 мін.

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Крім того в ООС повідомили, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.

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Донбас, ЗСУ, ООС, Окупанти, Обстріл, Порушення тиші.
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