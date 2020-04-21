Окупанти двічі порушували тишу

Новини України:Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було, йдеться у повідомленні. Втрати противника уточнюються.

21 квітня збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Про це йдеться у повідомленні ООС.

"Усі факти порушень зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", де противник використав заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли", - йдеться у повідомленні.

По підрозділах поблизу Кримського та Новотошківського ворог з мінометів калібру 120 мм випустив загалом 8 мін.

Крім того в ООС повідомили, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу ОС.