Окупанти обстріляли українські позиції із зенітної установки

Новини України:1 міну 82-го калібру було випущено по позиціях ОС неподалік Богданівки, поза межами ділянки розведення.

З початку доби російські окупаційні війська вже шість разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил, зокрема українських військових поблизу Широкиного обстріляли із зенітної установки. Про це повідомив на брифінгу у неділю, 26 квітня, речник Міноборони капітан Михайло Шаравара.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації вже шість разів порушили режим припинення вогню", - зазначив він.

За словами Шаравари, на Донецькому напрямку з 05.40 по 6.15 окупанти обстрілювали позиції ЗСУ неподалік Лебединського з озброєння БМП, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В цей же час бойовики із зенітної установки ЗУ-23-2 обстріляли українських військових поблизу Широкиного.

З 7 години впродовж 40 хвилин з напрямку окупованого Докучаєвська збройні формування РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів по позиціях ОС у районі Новотроїцького, поінформував речник МОУ.

А в період з 11.20 до 11.40 окупанти обстрілювали з автоматичних станкових гранатометів позиції неподалік Старогнатівки, зазначив капітан Шаравара.

"На Луганському напрямку з 6.50 по 7.15 російські окупаційні війська застосовували міномет калібру 82 мм під час обстрілу позицій Об’єднаних сил поблизу Новотошківського. Противник випустив 9 мін по цьому напрямку", - зазначив речник.

За його інформацією, з початку цієї доби бойових втрат у лавах українських військ немає, втрати противника уточнюються.

Підрозділи зі складу Об’єднаних сил застосовували чергові вогневі засоби з метою придушення провокаційних обстрілів, додав речник.