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На Львівщині страхуватимуть медиків, які лікують від коронавірусу

На Львівщині страхуватимуть медиків, які лікують від коронавірусу
22:26 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Від сьогодні стартує проект страхування усіх медиків Львівщини і міста Львова на випадок захворювання коронавірусною інфекцією.

Радник голови Львівської ОДА Андрій Матолич повідомив, що виплати отримають медики госпіталізовані до закладів охорони здоров’я з підтвердженим діагнозом та позитивним ПЛР тестом.

“... ми опрацювали можливість створення страхового фонду для медиків, які задіяні у боротьбі із коронавірусом. У страхових компаній наразі нема можливостей запропонувати альтернативні варіанти страхування медиків, тож ми запропонували страховим компаніям створити стабілізаційний фонд платежів у випадку настання страхового випадку серед медиків...”, — повідомив Матолич.

За його словами ця унікальна пропозиція дозволить додати впевненості, спокою та стабільності тим медикам, які щодня наражаються на небезпеку.

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"Станом на сьогодні на Львівщині 49 підтверджених випадків інфікування серед медиків. ...це страхування буде додатковою допомогою та стимулом для медиків. Страхуванню підлягатимуть усі медики, які працюють із інфікованими пацієнтами. Уніфікований перелік медиків був сформований на підставі списків кожної опорної лікарні, що затверджується головними лікарями. Таким чином загальна сума страхового фонду відповідатиме загальній сумі благодійних внесків. Кожна гривня буде переведена на рахунок страхової компанії, яка, згідно із міжнародними стандартами та правилами страхування, буде контролювати виплати медикам по кожному випадку", - зазначив радник голови.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні маже 20% від усіх, хто має коронавірусне захворювання — це медичні працівники.

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Медики, Пандемия, Львівщина, Коронавірус, Страхування.
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