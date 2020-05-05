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Вівторок, 05.05.2020
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Бойовики шість разів порушили режим тиші

Бойовики шість разів порушили режим тиші
18:33 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог з 82 мм мінометів обстрілював наші позиції неподалік Невельського.

Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю. На свої провокації противник отримав адекватну відповідь від українських воїнів", - повідомили у пресцентрі.

По оборонцях Павлополя противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по околицях Богданівки застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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По українських військовослужбовцях, які виконують завдання поблизу Оріхового в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї.

Захисників Кримського ворог обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 4 травня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

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Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріл, Порушення тиші.
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