Скачать
Вівторок, 05.05.2020
Коронавірус міг потрапити до Швеції ще в листопаді минулого року
Коронавірус міг потрапити до Швеції ще в листопаді минулого року
МАУ здійснить чартерні рейси із заробітчанами до чотирьох країн
МАУ здійснить чартерні рейси із заробітчанами до чотирьох країн
Тайсон назвав Джошуа "плюшевою дитиною"
Тайсон назвав Джошуа "плюшевою дитиною"
На Вінниччині - вже понад 450 інфікованих Covid-19
На Вінниччині - вже понад 450 інфікованих Covid-19

У маріупольській лікарні на коронавірус захворіли троє медиків

У маріупольській лікарні на коронавірус захворіли троє медиків
21:52 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У Донецькій області на COVID-19 захворіли ще троє медиків обласної лікарні інтенсивного лікування, що в Маріуполі. Наразі вже 35 медпрацівників заразилися коронавірусною інфекцією в регіоні.

Про це 5 травня на пресбрифінгу в Краматорську заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко.

"За добу три зразки ПЛР-дослідження були позитивними. Всі ці позитивних зразки у медичних працівників з обласної лікарні, що в Маріуполі... Загалом на сьогодні на Донеччині був підтверджений діагноз COVID-19 у 35 медичних працівників", - сказав Педенко.

Він додав, що з цих медиків чоловіка (йому 53 роки) було госпіталізовано сьогодні до лікарні, а жінок (44 та 54 років), у яких стан задовільний, залишили вдома на самоізоляції.

У Сумах продавчиня супермаркету інфікувала коронавірусом п'ятьох колег

Загалом серед 35 захворілих в області медпрацівників 23 - з обласної лікарні інтенсивного лікування, що в Маріуполі.

Там був прооперований ургентний хворий, і тільки на третій день після операції у нього підвищилася температура, з'явилася клінічна картина захворювання на COVID-19. Після того, як у хворого підтвердили коронавірусну інфекцію, у лікарні почали тестувати на цю хворобу пацієнтів і працівників відділень, у яких він перебував.

Педенко також повідомив, що на сьгодні від коронавірусу вже одужали троє медпрацівників - це з Маріуполя лікар "швидкої", медична сестра з Мирнограда і лікар з Маріупольского центру первинної медико-санітарної допомоги.

У медзакладах регіону зараз залишаються на лікуванні два медпрацівники, а інші - лікарі, медичні сестри, фельдшери, санітарки - перебувають удома на амбулаторному лікуванні, додав Педенко.

Коронавірус міг потрапити до Швеції ще в листопаді минулого року

Як повідомлялося, станом на ранок 5 травня в Україні зафіксовано 12 697 випадків COVID-19, з них 316 летальних, а 1875 осіб одужали. За добу зафіксовано 366 нових випадків.

У Донецькій області захворіли на COVID-19 84 людини, з яких троє померли, 14 – одужали, а решта ще лікуються.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Мариуполь, Хвороба, Лікарня, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Святкування Дня Києва скасували через пандемію
02 Стали відомі нові дати завершення навчального року
03 Президент УАФ говорив щодо пом’якшення карантину з двома міністрами
04 Українець спробував вивезти до Грузії колекцію старовинних монет
05 Люди стали витрачати менше грошей на одяг і більше на здоров'я через коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Українські аграрії завершили посів ранніх ярих культур
Українські аграрії завершили посів ранніх ярих культур
Чернишов у Вінниці проінспектував об’єкти, які будуються в межах проєкту
Чернишов у Вінниці проінспектував об’єкти, які будуються в межах проєкту
Бойовики шість разів порушили режим тиші
Бойовики шість разів порушили режим тиші
Кременчуцьку лікарню закривають до стабілізації ситуації з коронавірусом
Кременчуцьку лікарню закривають до стабілізації ситуації з коронавірусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся