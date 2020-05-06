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Бойовики 5 разів відкривали вогонь, є поранений

Бойовики 5 разів відкривали вогонь, є поранений
18:35 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Більшість обстрілів наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднанних сил на Донбасі бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші воїни діяли адекватно обстановці і вживали заходів щодо придушення вогневих засобів противника", - повідомили у пресцентрі. 

Вночі противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наших військовослужбовців біля Авдіївки.

По оборонцях Павлополя противник двічі вів вогонь із застосуванням автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Околиці населеного пункту Піски російські окупанти обстрілювали з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації зі станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по наших захисниках неподалік населеного пункту Попасна.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано, в районі проведення операції вживаються усі необхідні заходи щодо недопущення занесення і поширення коронавірусної інфекції у військові колективи зі складу Об’єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 5 травня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

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ЗСУ, ООС, Бойовики, Окупанти, Обстріл, Порушення тиші.
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