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На Львівщині попрощались із ветераном УПА Олесем Гуменюком

На Львівщині попрощались із ветераном УПА Олесем Гуменюком
20:53 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Львівська ОДА

Новини України:Львівщина сьогодні, 11 травня, попрощалась із головою Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби Олесем Гуменюком.

"Ветеран УПА, воїн дивізії «Галичина», безпосередній учасник підпільної боротьби за незалежність України відійшов у вічність у віці 94-х років", - про це повідомляє Львівська облдержадміністрація.

Поховали Олеся Гуменюка на Личаківському цвинтарі у Львові.

Олесь Гуменюк народився 7 листопада 1925 року. У червні 1943 року він добровільно зголосився служити у лавах дивізії «Галичина». Пройшов військовий вишкіл. У липні 1944 року був поранений у битві під Бродами. У 1945 році засуджений до 15 років в'язниці. Відбував покарання у Норильську, брав участь у Норильскому повстанні.

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Був одним із засновників Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби, згодом очолив його.

Нагороджений Орденом «За заслуги» II ст — за вагомий особистий внесок у національне та державне відродження України, самовідданість у боротьбі за утвердження ідеалів свободи і незалежності, активну громадську діяльність; орденом «За заслуги» III ст — за активну громадсько-політичну діяльність, участь у становленні української державності; відзнакою Президента України — Хрест Івана Мазепи — за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю; відзнакою Львівського міського голови «Почесний знак Святого Юрія».

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УПА, Ветеран, Львів, Львівська ОДА, Олесь Гуменюк.
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