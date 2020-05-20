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У Дніпрі просять Раду звільнити підприємців від сплати ЄСВ

У Дніпрі просять Раду звільнити підприємців від сплати ЄСВ
11:23 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:У зверненні порушуються питання охорони здоров’я, які потребують термінового вирішення на рівні центральної влади.

Звільнити від сплати єдиного соціального внеску для ФОПів-сумісників та ФОПів, які тимчасово не проводять діяльність, встановити кредитні канікули та врегулювати тариф на надання медичних послуг пацієнтам з COVID-19. Таке прохання до Верховної Ради підтримали 46 депутатів Дніпровської міськради, прийнявши відповідне звернення на черговій сесії Дніпровської міськради, що відбулася просто неба у дворі міськради у середу, 20 травня.

“Враховуючи те, що органи місцевого самоврядування діють виключно в рамках повноважень, встановлених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а вимоги, викладені у зверненні, відносяться до повноважень Верховної Ради України, просимо розглянути такі питання: про звільнення від обов’язкової сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) ФОПів-сумісників та ФОПів, які тимчасово не проводять діяльність, про скасування необхідності обов’язкової сплати ЄСВ для ФОПів протягом 2020 року, залишивши для них можливість сплачувати ЄСВ виключно за бажанням, із відповідним зарахуванням у стаж тільки у випадку сплати внеску, про відміну на законодавчому рівні або компенсацію орендодавцю вартості оренди на період упровадження карантинних заходів, про продовження на 2021 рік права органів місцевого самоврядування приймати рішення про внесення змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів щодо зменшення ставок єдиного податку без проходження регуляторних процедур, про встановлення на законодавчому рівні кредитних канікул для ФОПів 1 та 2 груп”, - йдеться у зверненні.

Зазначено, що воно продиктовано ситуацією, яка склалася внаслідок значного продовження терміну карантину. “ФОПи опинились перед фактом свого банкрутства. Підприємцям необхідно сплачувати орендну плату, єдиний соціальний внесок та інші податки за період, коли вони фактично не працювали. Збільшення витрат призведе до закриття ФОПів. Значне скорочення надходжень очікує місцеві бюджети та Пенсійний фонд України, збільшиться рівень безробіття, трудової міграції населення. Розуміючи небезпеку такої ситуації, підприємці почали звертатися до депутатів та особисто міського голови з проханням допомогти вирішити ці питання, однак вони належать до компетенції Верховної Ради, - зазначено у рішенні сесії.

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Зокрема, депутати вважають, що недостатність на ринку засобів індивідуального захисту для медичного персоналу і, як наслідок, збільшення на них цін у десятки разів, потребує державного регулювання та втручання у цю ситуацію Антимонопольного комітету України.

Крім того, депутати Дніпровської міськради звертають увагу на те, що відсутність калькуляції Національної служби здоров’я України стосовно тарифів щодо пакета надання медичних послуг пацієнтам з коронавірусною інфекцією, гарантованих державою, призводить до проблем з його формуванням.

Як вказано у зверненні, у тарифах відсутній чіткий розподіл на види видатків, що безпосередньо впливає на надання безкоштовної допомоги пацієнтам.

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 22 травня, проте з 11 травня обмеження були ослаблені.

Дніпровська міська рада пішла назустріч підприємцям і з 1 травня до 1 червня скасувала єдиний податок для першої групи, а для другої зменшила вдвічі.

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Рада, Днипро, Звільнення, ЄСВ, Підприємці.
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