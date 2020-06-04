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УЗ призначила п’ять додаткових регіональних поїздів на вихідні

УЗ призначила п’ять додаткових регіональних поїздів на вихідні
17:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:АТ "Укрзалізниця" призначила 5 додаткових регіональних поїздів на період з 5 по 9 червня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця призначила курсування 5 регіональних поїздів на період з 5 по 9 червня для додаткових перевезень пасажирів у канун та після Дня Святої Трійці", - йдеться у повідомленні.

Так, на вказаний період призначено щоденне курсування регіональних поїздів: №864/866 сполученням Неданичі, Чернігів — Київ-Волинський; №884/883 Фастів — Зернове — Київ-Волинський; №888/887 Київ-Волинський — Ворожба — Фастів; №896/895 Київ-Волинський — Конотоп, Шостка — Київ-Волинський. Також на 8 червня призначене курсування регіонального поїзда №880/882 Київ-Волинський — Славутич — Фастів.

У компанії нагадують, що під час проїзду залізничним транспортом потрібно перебувати на вокзалах, платформах та поїздах виключно в захисних масках, користуватися санітайзерами для рук, дотримуватися соціальної дистанції (не менше 1,5 м), у разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби залишатися вдома.

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У разі збільшення попиту Укрзалізниця готова призначати ще поїзди в напрямках, де послаблені карантинні заходи, але закликає пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" з 1 червня відновила рух пасажирських поїздів далекого сполучення та приміських електричок.

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Карантин, Укрзалізниця, Потяг, Вихідні.
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