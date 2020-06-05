ООС: бойовики 14 разів обстріляли українські позиції

Новини України:Втрат серед воїнів ОС внаслідок ворожих обстрілів не було.

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” неподалік Красногорівки противник обстріляв наші оборонні укріплення, використовуючи міномети калібру 120 мм. Поблизу Богданівки та двічі біля Чермалика агресор задіяв протитанкові ракетні комплекси та великокаліберні кулемети. Поруч Павлополя та два рази поблизу Кам’янки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а по оборонцях Авдіївки — зі стрілецької зброї.

У свою чергу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” оборонців Новолуганського збройні формування РФ тричі обстріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

По околицях Оріхового російські найманці двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а неподалік Новгородського — з великокаліберних кулеметів.

“На усі випадки агресивних дії загарбників підрозділи Об’єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність”, — повідомили у штабі.

Додається, що від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” обстріляли зі стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Новоолександрівки.

“У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника”, — повідомили військові.

“За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами”, — резюмували у штабі.