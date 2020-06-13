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Бойовики 12 разів обстріляли українські позиції, є поранений

Бойовики 12 разів обстріляли українські позиції, є поранений
07:52 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. 

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” поблизу Широкиного російські загарбники двічі застосували міномети калібру 82 мм. Неподалік Верхньоторецького, Водяного та Мар’їнки агресор задіяв гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. Оборонні укріплення на підступах до Авдіївки окупанти двічі обстріляли із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” по опорних пунктах українських воїнів неподалік Луганського противник чотири рази, впродовж доби, відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поруч з населеним пунктом Кримське окупанти застосували міномети 82 калібру, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

“Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — повідомили у штабі.

“Українські воїни на всі обстріли давали жорстку відповідь та подавляли вогонь противника наявними засобами. Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримують займані рубежі та готові негайно реагувати на будь-які провокації окупантів”, — йдеться у повідомленні.

Бойовики скинули гранату на позиції українських військових, є поранений

За даними розвідки, 12 червня наші військовослужбовці знищили двох та поранили щонайменше трьох російських загарбників.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” двічі обстріляли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти неподалік населеного пункту Славне.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” по захисниках Луганського противник випустив 50 снарядів із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм.

Українські оборонці вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку збройних формувань РФ, після чого загарбники відмовилися від подальшої активності.

За поточну добу втрат серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами.

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Донбас, ООС, Бойовики, Обстріл.

Автор:

Телеграф
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