Скачать
Неділя, 14.06.2020
Сьогодні - Всесвітній день донора
Сьогодні - Всесвітній день донора
На Дніпропетровщині рятувальники дістали з водойми тіло втопленика
На Дніпропетровщині рятувальники дістали з водойми тіло втопленика
Спортдир Баварії підтвердив переговори щодо продовження контракту з Алабою
Спортдир Баварії підтвердив переговори щодо продовження контракту з Алабою
Найбільший пекінський ринок закрили через осередок Covid-19
Найбільший пекінський ринок закрили через осередок Covid-19

На Передовій загинув один воїн, ще двоє поранені

На Передовій загинув один воїн, ще двоє поранені
07:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
За минулу добу, 13 червня, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Про це інформує пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Луганського противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм, випустивши у бік позицій ОС пів сотні снарядів. Свою артилерію окупанти розмістили безпосередньо в Калінінському, що на східній околиці Горлівки, поруч із будинками цивільних мешканців. Три рази, впродовж доби, агресор вів вогонь по оборонцях Кримського застосувавши при цьому міномети калібрів 120 мм і 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

«Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122 мм артилерійських систем, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії українські воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність», - ідеться в повідомленні.

Аналогічні види мінометів та великокаліберні кулемети російські найманці задіяли на підступах до Попасної. Також із мінометів калібру 120 мм ворог відкривав вогонь біля Троїцького та Новозванівки, а по оборонцях Пищевика – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поруч з населеним пунктом Катеринівка противник для обстрілів застосовував міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

На Дніпропетровщині рятувальники дістали з водойми тіло втопленика

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" опорні пункти українських оборонців неподалік Авдіївки, Новотроїцького, Славного, Старогнатівки і Богданівки агресор обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

«На жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього воїна. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Ще двоє військовослужбовців отримали поранення», - зазначається у повідомленні.

Військові, утримуючи оборону, діяли відважно та дали підрозділам противника гідну відсіч. За даними розвідки, 13 червня українські воїни знищили трьох та поранили щонайменше двох російських загарбників.

У Києві медики виявили коронавірус вже у 72 людей, двоє померли

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» тричі обстріляли з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів оборонні укріплення неподалік населеного пункту Луганське.

«Українські оборонці вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку збройних формувань РФ, після чого загарбники відмовилися від подальшої активності. За поточну добу втрат серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами», - наголошують у штабі ООС.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Донбас, ООС, Обстріл.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Евертон почав переговори з Тіаго Сілвою
02 Біля берегів Тунісу перекинулося судно з мігрантами: більше 60 людей загинули
03 Прогноз погоди: В Україні очікується послаблення спеки та грози з дощами
04 Народний календар і астровісник на 14 червня
05 Ракітіч відіграв 300-й матч за Барселону
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Передовій загинув один воїн, ще двоє поранені
На Передовій загинув один воїн, ще двоє поранені
У світі від коронавірусу вилікувалися понад 4 мільйони осіб
У світі від коронавірусу вилікувалися понад 4 мільйони осіб
На Львівщині за добу виявили 139 нових випадків Covid-19
На Львівщині за добу виявили 139 нових випадків Covid-19
У аеропорту &quot;Бориспіль&quot; планують поскорочувати працівників
У аеропорту "Бориспіль" планують поскорочувати працівників
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся