Скачать
Неділя, 21.06.2020
У світі підтвердили 127 тисяч нових випадків COVID-19 за добу
У світі підтвердили 127 тисяч нових випадків COVID-19 за добу
День на Донбасі: ворог застосовує артилерію та міномети
День на Донбасі: ворог застосовує артилерію та міномети
Дебют Каштру: "Шахтар" - чемпіон України з футболу
Дебют Каштру: "Шахтар" - чемпіон України з футболу
День медика: найгарніші привітання у прозі та листівках
День медика: найгарніші привітання у прозі та листівках

День на Донбасі: ворог застосовує артилерію та міномети

День на Донбасі: ворог застосовує артилерію та міномети
07:43 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: mil.gov.ua
Минулої доби збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню.

За минулу добу окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Минулої доби збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-ох мм мінометів, а також некерованих авіаційних ракет, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог активізувався неподалік Хутора Вільного, де застосував 152-ох та 122 мм артилерійські системи, а також міномети калібру 120 мм і 82 мм. У вечірній час поблизу цього населеного пункту противник задіяв гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Під артилерійський вогонь 122-го калібру потрапили українські оборонці біля Новоолександрівки, Шумів, Троїцького, Золотого-4, Оріхового та Попасної.

Окупанти випустили дві авіаційні ракети по Павлополю

Окрім цього, агресор активно використовував проти наших воїнів міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Зокрема, під обстріли із цього озброєння потрапили оборонці Новозванівки, Луганського, Новотошківського і Кримського. Зі стрілецької зброї загарбники провокували захисників Залізного.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм на підступах до Авдіївки і Широкиного. Декілька разів із цілого спектру піхотного озброєння противник обстрілював наші опорні пункти неподалік Павлополя. Також біля цього населеного пункту загарбники застосували некеровані авіаційні ракети С-8.

У штабі повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надається необхідна медична допомога.

Бойовики здійснили 20 обстрілів, поранено двох військових

Від початку поточної доби зафіксовано 4 випадки порушення режиму припинення вогню. Російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" поблизу Шумів двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Наших оборонців неподалік Залізного ворог обстріляв із 120-мм мінометів, а захисників Кримського – із мінометів калібру 120 мм і 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Донбас, ОРДЛО, ЗСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Франції вболівальники зможуть повернутися на стадіони 11 липня
02 У Рівному археологи знайшли артефакти віком у тисячу років
03 Секс, алкоголь, спорт: Костянтин Стогній розповів про власні методи боротьби зі стресом
04 Шахтар обійшов Динамо за кількістю трофеїв з моменту незалежності України
05 Окупанти випустили дві авіаційні ракети по Павлополю
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Секс, алкоголь, спорт: Костянтин Стогній розповів про власні методи боротьби зі стресом
Секс, алкоголь, спорт: Костянтин Стогній розповів про власні методи боротьби зі стресом
В Київській області готуються посилити карантин
В Київській області готуються посилити карантин
У Київській області збільшують кількість громадського транспорту
У Київській області збільшують кількість громадського транспорту
День батька 2020: найщиріші привітання у прозі, віршах та картинках
День батька 2020: найщиріші привітання у прозі, віршах та картинках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся