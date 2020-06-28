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Непогода у Карпатах: в ДСНС розповіли, скільки будинків лишаються підтопленими

Непогода у Карпатах: в ДСНС розповіли, скільки будинків лишаються підтопленими
09:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
У чотирьох західних областях України станом на 28 червня залишаються підтопленими через негоду 1 тис. 364 будинки у 95 населених пунктах. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"У 95 (було 349) населених пунктах (Івано-Франківська (55), Чернівецька (20), Львівська (13), Тернопільській (7), підтоплено 1 тис. 364 будинки (було 14 тис. 428)", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок повені затоплено 1 тис. 588 підвалів, 2 тис. 795 присадибних ділянок.

Крім того, зруйновано 150,5 км автодоріг та 83 мости, також пошкоджено 582 км автодоріг та 216 мостів.

ЄС допоможе постраждалим від повені регіонам України

Силами ДСНС протягом доби 27 червня евакуйовано (відселено) 62 особи (з початку робіт – 1656), відкачано 47 тис. 569 м куб. води (з початку робіт – 150 тис. 340 м куб); доставлено для населення 450 кг продуктів харчування (з початку робіт – 7858 кг) та 8700 л питної води (з початку робіт – 24065 л).

Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 1 тис. 47 осіб та 595 одиниць техніки.

Як повідомлялося, західні області України внаслідок сильних злив потерпають від масштабної повені. На Прикарпатті загинуло три людини внаслідок стихії, ще одна зникла безвісти.

Непогода на заході: Аваков назвав терміни гострої фази ліквідації наслідків

У четвер, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Івано-Франківської області, де оглянув наслідки повені та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.

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Все по темі:

Непогода, Карпати, Паводки, Закарпаття, Прикарпаття, Івано-Франкивська область.

Автор:

Телеграф
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