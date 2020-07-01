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Ситуація на фронті: в зоні ООС поранені двоє бійців ЗСУ

Ситуація на фронті: в зоні ООС поранені двоє бійців ЗСУ
07:28 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: mil.gov.ua
30 червня збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Невельське агресор застосував міномети 120-го калібру, випустивши при цьому 18 мін. Біля Водяного та Авдіївки окупанти вели вогонь по наших оборонцях з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а неподалік Пісків противник задіяв ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Як інформують, заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го калібру загарбники використали і на підступах до Новотошківського, Новозванівки, Луганського та Зайцевого, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Також, поблизу цих населених пунктів, переважно у вечірній час, окупанти вели вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, ворожу провокацію зі станкових протитанкових гранатометів зафіксовано поруч Хутора Вільний.

На Донбасі окупанти обстріляли Кримське, поранено двох бійців ЗСУ

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу двоє українських захисників отримали поранення. Їх оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів. Стан здоров’я постраждалих воїнів задовільний.

Такі підступні дії агресора без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника. За даними розвідки, 30 червня наші захисники поранили трьох загарбників. За уточненими даними розвідників, в період з 24 по 26 червня у противника було ще двоє загиблих.

"Від початку поточної доби збройні формування РФ активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - зазначають у штабі.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

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Донбас, ОРДЛО, ЗСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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