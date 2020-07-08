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Кличко: Навчання у школах Києва буде дистанційним до кінця карантину

Кличко: Навчання у школах Києва буде дистанційним до кінця карантину
13:18 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Столична влада робить все, щоб 1 вересня, за сприятливої епідеміологічної ситуації, розпочати навчальний процес у школах. Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Місто робить все, щоб 1 вересня, за сприятливої епідеміологічної ситуації, розпочати навчальний процес у школах", - сказав Кличко.

Він зазначив, що планом виходу з карантину, який розробив уряд, відновлення навчального процесу в звичайному режимі можливе на четвертому етапі виходу з карантину, до якого більшість регіонів країни не готові через високий рівень захворюваності.

"Тому, зважаючи на рекомендації уряду, можу сказати одне - до кінця карантину навчання буде дистанційним. Виходячи із цього, Департамент освіти КМДА надав рекомендації всім навчальним закладам підготувати плани та розробити форму дистанційного навчання. Таким чином кожна школа має можливість адаптувати програму до технічних можливостей учнів і вчителів", - розповів він.

Також він повідомив, що місто виділило майже 4 мільярди гривень на підготовку навчальних закладів. Найбільше коштів, близько 2 мільярдів спрямували на ремонти в закладах освіти та на загальноміські програми.

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За словами Кличка, цього року у Києві відкриють 7 оновлених закладів освіти - 3 новозбудованих дитсадки та 2 після повної реконструкції. Також планують завершити і масштабні реконструкції з добудовами у 2 школах.

Він нагадав, що 1 липня у школах Києва завершився прийом документів до перших класів.

"Майже 99% родин уже визначились із місцем навчання своєї дитини", - додав він.

Як повідомлялося, 3 липня під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд передбачає можливість дистанційного навчання в школах, що, втім, не відміняє традиційного навчального процесу. За умови помірного розвитку ситуації навчальний процес у школах буде розпочатий з дотриманням елементів захисту дітей і вчителів, що передбачає масковий режим, дезінфекцію, дотримання дистанції.

З 12 березня в Україні з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції було запроваджено карантин. Зокрема, були закриті усі навчальні заклади.

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До 31 липня відповідно до рішення уряду діє адаптивний карантин. Нині заборонено відвідування закладів освіти її здобувачами в групах більш як 10 осіб, крім участі у державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішньому незалежному оцінюванні, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів “КРОК”, а також здійснення підтвердження кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, зокрема тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та проведення підготовки судноводіїв малих/маломірних суден.

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Все по темі:

Кличко, Школа, Карантин, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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