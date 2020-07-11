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Столиця "буяє" коронавірусом: у Києві 125 нових випадків захворювання Covid-19

Столиця "буяє" коронавірусом: у Києві 125 нових випадків захворювання Covid-19
12:13 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина kmr.gov.ua
Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання Covid-19, збільшилася ще на 125 осіб: на сім випадків більше, ніж попереднього разу.

Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання Covid-19, збільшилася ще на 125 осіб: на сім випадків більше, ніж попереднього разу.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, двоє хворих за минулу добу померли.

"Всього коронавірус забрав життя 124 киян. На сьогодні в столиці вже 6115 підтверджених випадків захворювання Covid-19", – повідомив Кличко.

Серед захворілих 57 жінок віком від 20 до 80 років і дівчинка, якій сім років. А також - 61 чоловік віком від 21 до 75 років та шість хлопчиків від 4 до 14 років. Захворіли, зокрема, і троє медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за добу 25 осіб. Загалом коронавірус подолали 2058 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі – 36, у Шевченківському – 18, у Святошинському та Голосіївському районах – по 14 випадків.

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Кличко, Київ, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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