Поблизу Шумів окупанти стріляли із гранатомета

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомета з боку збройних формувань Російської Федерації. Цей факт мав місце поблизу населеного пункту Шуми", - зазначається у повідомленні.
Втрат внаслідок ворожого пострілу немає.
Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.
Як повідомлялося, з 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного та всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яке відбулося 22 липня.