Поблизу Шумів окупанти стріляли із гранатомета

Станом на 17.45 28 липня російські окупаційні війська здійснили 1 постріл у бік Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Шуми.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Від початку поточної доби зафіксовано один постріл з підствольного гранатомета з боку збройних формувань Російської Федерації. Цей факт мав місце поблизу населеного пункту Шуми", - зазначається у повідомленні.

Втрат внаслідок ворожого пострілу немає.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомлялося, з 27 липня на Донбасі встановлюється режим повного та всеосяжного припинення вогню. Про це домовилася Тристороння контактна група під час засідання у форматі відеоконференції, яке відбулося 22 липня.