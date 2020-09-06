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Командувач ООС відповів на погрози ватажка т.зв. "ДНР"

Командувач ООС відповів на погрози ватажка т.зв. "ДНР"
Оновлено 11:42 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook
Командувач ООС генерал-лейтенант Володимир Кравченко назвав провокаційними і не відповідають дійсності заяви ватажка бойовиків т.зв. "ДНР" Дениса Пушилін Денис Володимирович про порушення домовленостей біля Шумов з української сторони.

"Командувачем Об'єднаних сил, разом з керівником української сторони СЦКК проведена перевірка фактів, викладених в заяві так званого голови" ДНР "по обладнанню українською стороною інженерних споруд в районі населеного пункту Шуми Донецької області ... За результатами перевірки встановлено, що ці звинувачення не відповідає дійсності і є провокаційним і тягне за собою політичну складову, яка має на меті зрив домовленостей, які були досягнуті 22 липня 2020 тристоронньої контактною групою про додаткові заходи щодо дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню ", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці штабу ООС в соцмережі Фейсбук в суботу ввечері.

Кравченко зазначив, що за вказаний період українська сторона порушень домовленостей в населеному пункті Шуми не здійснювала, як і протилежна сторона.

Командувач ООС підкреслив, що якщо противник виявить бажання відкрити вогонь по українських позиціях, Командування Об'єднаних сил залишає за собою право адекватної відповіді всіма наявними силами і засобами.

"У разі застосування вогневого впливу збройними формуваннями Російської Федерації по території України, Командування Об'єднаних сил залишає за собою конституційне право на захист територіальної цілісності України з наданням адекватної відповіді всіма наявними силами і засобами", - підсумував Кравченко.

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Ватажок бойовиків Денис Пушилін Денис Володимирович пригрозив відкрити вогонь по позиціях українських військових 8:00 7 вересня. Причиною майбутніх обстрілів він назвав нібито порушення українською стороною домовленостей, досягнутих 22 липня щодо режиму тиші.

Пушилін Денис Володимирович стверджує, що бойовики вимагали від ВСУ закопати траншеї, які були вириті бійцями нібито після 22 липня, а потім ще й попереджали, що "мають повне право" усунути "зазначені порушення самостійно".

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Все по темі:

Донбас, ОРДЛО, ЗСУ, ООС, Володимр Кравченко.

Автор:

Телеграф
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