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П'ятниця, 20.11.2020
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Львівські ресторатори зняли штани в знак протесту проти карантину вихідного дня

Львівські ресторатори зняли штани в знак протесту проти карантину вихідного дня
Оновлено 12:15 Сьогодні Телеграф Фото: скріншот

Львівські ресторатори заявили, що будуть працювати "як партизани" під час карантину вихідного дня, тому що не мають іншого виходу, і закликали терміново скасувати його і, при необхідності, ввести справжній локдаун на зрозумілий термін.

Про це йдеться у відеозверненні до влади.

"Ми - львівські ресторатори, які ще не так давно брали і годували десятки тисяч гостей. Нас знають в Європі і світі. Ще зовсім недавно ми їздили з лекціями і розповідали, як працюють креативні індустрії, і як за допомогою любові до людей можна створювати бізнеси і тисячі робочих місць.

Але на цих вихідних все змінилося: ціле нашестя поліцейських екіпажів мало єдину мету - заблокувати нашу роботу, як фізично, так і юридично. Ми не здалися і продовжували працювати. Перш за все, тому що ми проти безглуздих і показових рішень", - говорять в зверненні ресторатори.

"У той час, коли наші приміщення обладнані всім необхідним, щоб бути безпечними, тисячі людей знаходяться в метро - маршрутках - супермаркетах без дотримання карантинних вимог і ніякого контролю.

І в той час, коли інші країни пропонують плани боротьби з епідемією і роблять реальні кроки, наш уряд вводить карантин вихідного дня, який нічого не змінить, тільки вб'є наш бізнес і вижене тисячі наших людей на вулиці", - зазначили вони.

"Тому ми - проти, ми будемо приймати гостей і нести відповідальність за наші колективи. Ми будемо працювати як партизани, як би це нас не принижувало. У нас немає іншого виходу. І це Львів, крихта, жодна влада тут не змогла перемогти підпілля. І вам навряд чи вдасться", - сказано у відеозверненні.

Ресторатори пропонують терміново скасувати "так званий карантин вихідного дня" і "почати реально, а не показово контролювати виконання вимог безпеки".

"Навчіть людей жити поруч з вірусом і уникати його! Займіться, нарешті, медициною, тестуйте людей, відкривайте госпіталі, робіть свою роботу в кінці кінців. Якщо треба - введіть локдаун. По-справжньому: закривайте все, абсолютно все, але вже, і на зрозумілий термін. Ми перші закриємось, як тільки будемо знати, що говорити нашим працівникам.

Ви вже залишили нас без штанів. Ми не дамо зробити це з тисячами наших людей".

"А цій пані віце-міністру, яка радила нам шукати іншу роботу і звільняти людей, хочемо сказати:" Тьотю! Повертайтеся додому, після тих київських заробітків! Ви, напевно, вже там переробили", - додали вони.

В кінці ролика всі ресторатори зняли штани.

Нагадаємо, "карантин вихідного дня" був введений 11 листопада і буде діяти до кінця листопада. Ряд українських міст заявили про незгоду з нововведенням.

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Карантин, Коронавірус, Відеозвернення, Локдаун, Карантин вихідного дня, Без штанів, Львівські ресторатори.

Автор:

Телеграф
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