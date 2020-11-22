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"Треба просто перестати вмирати": скандал з "наїздом" поліції на ритуальний магазин в Калуші отримав продовження

"Треба просто перестати вмирати": скандал з "наїздом" поліції на ритуальний магазин в Калуші отримав продовження
Оновлено 19:33 Нд, 22 Листопад 2020 Телеграф

Про те, що суботу, 21 листопада, в Калуші Івано-Франківської області поліцейські склали протокол на власника ритуального салону Юрія Кузя за роботу в «карантин вихідного дня» «Телеграф» уже розповів. Цікаво, що інцидент незабаром було вичерпано, однак, дізнавшись про те, що трапилося, користувачі соцмережі Facebook активно обурювалися і навіть жартували з цього приводу.

«Може, для смертей ще й графіки скласти?»

Ось тільки мала частина висловлювань з більш ніж 200 коментарів під повідомленням про візит поліцейських. Володимир Нікітін: «Карантин так карантин! Закритими повинні бути всі! Яка різниця - похорон це або весілля! Кафе або школа!».

Оксана Петішка-Гук: «Серйозно? А труп в чому тримати, в простирадлі? У вас близькі вмирають виключно в будні дні?».

Леся Гончар: «Дату весілля знають заздалегідь і можна скорегувати, а дату похорону, на жаль чи на щастя, не знає ніхто. Це не розважальний захід. Не дай Бог нікому потрапити в таку ситуацію, коли померла близька людина і треба чекати кілька днів, щоб проводити в останню путь».

Ірина Суслова: «Та вони ж виконують рішення уряду».

Олександр Бойко: «Ні, в рішенні уряду про ритуальні послуги, похованні, лікарнях, аптеках, установах життєзабезпечення громадян - нічого немає. Просто хлопчики захотіли бабла скосити або діяли за чиєюсь вказівкою».

Анжела Левицька: «На чому держава заробляє! Проконтролюйте, зробіть зауваження! Чи не принижуйте скорботу людей».

Наталочка Кава: «Може, нагорі б ще графіки склали? Це дійсно вже абсурд. Ще б в небесну канцелярію протоколи писали. Жахливо і одночасно сумно».

«Жах! Також працюю в ритуальній сфері. Якщо поліція накладає на нас штраф, то, вибачте, навіщо поліція їде констатувати ту смерть? Що, тіло повинно чекати? Не розумію», - пише один з користувачів.

Світлана Шинкар: «Денис Шмигаль, як вам таке? Так і має бути? Ті, хто мав необережність упокоїтися на вихідні, повинні чекати понеділка?».

Стрілківський Роман: «Треба просто перестати вмирати ...».

«Телеграф» з'ясував у Юрія Кузя подробиці непорозуміння.

- Цей інцидент такий тупий і банальний, що не вистачає слів, - каже підприємець. - Насправді, магазин був закритий, так само, як і інші магазини, у мене їх декілька. Але у людей сталося горе і наших співробітників вранці викликали телефонним дзвінком - ми повинні були там вінки віддати. Люди вже інший товар для небіжчика забрали, але ще копошилися в магазині, продавець підписувала стрічки. І тут заходять в магазин два молоденьких хлопця з поліції.

За словами власника салону, з місцевими правоохоронцями він добре знайомий: у бізнесі він працює вже 20 років, Калуш - місто невелике, а головне, доводиться і з поліцією співпрацювати в певних випадках.

- Ми один одному допомагаємо, часом спільно трупи ночами забираємо - невпізнані, знайдені ... А тут вони прийшли і дзвонять мені: «Приїжджайте сюди». Кажу: «Та у нас сьогодні вихідний», пояснюю, що така ситуація - у людей похорон, продавець їх обслужила і все. Наполягають, щоб приїхав. Ну гаразд, це недалеко, приїду.

Магазин ритуальних послуг в Калуші

Заходжу в магазин, але відразу з відеокамерою про всяк випадок, я ж не знав, хто приїхав - може з області? У мене магазин під відеоспостереженням, я глянув - побачив натовп людей, а це якраз були і клієнти, і поліцейські. Коли приїхав, то залишалися вже тільки правоохоронці і продавець. Знову розповів, як було: «Нас викликали, ми обслужили похорон, в чому питання? Ось зараз ще родичі повернуться забрати підписані вінки ». А поліцейський щось пише і пише. Потім просить підписати - пояснювальну записку з моїх слів і протокол про те, що ми були відкриті в карантин. Сказали: «Ми виконуємо наказ Кабінету міністрів. А ви розбирайтеся в суді ». «Ну що ж, питань немає. Дуже добре виконуєте! Я навіть не знаю, що ще сказати, ми ж вам ситуацію пояснили».

Поки поліцейський писав папери в магазині, Юрій Кузь сфотографував цей процес і виклав в Фейсбук, про себе зазначивши - погана це реклама його підприємству або хороша, але все ж реклама. Вирішив, що протокол буде оскаржувати, не доводячи справу до суду. А обговоривши з продавцем робочі питання, надумав поспілкуватися з начальником калуського відділення поліції.

- Сьогодні субота, день неробочий, та ще й свято архангела Михайла - дай, думаю, до нього заїду, дізнаюся, що він скаже не як правоохоронець, а просто як людина. Не повірите: у ту ж хвилину він подзвонив мені сам: «Юра, привіт! Вибач, там мої хлопці палицю перегнули ... ». Кажу: «Я вас почув, вибачень досить». Може, він сам побачив в соцмережі, або хто йому передав - не знаю.

А коли я їхав додому, то побачив біля відділення поліції інших правоохоронців, я їх майже всіх знаю. Вони здивувалися тому, що сталося. Жартома їх попросив: «Ну, хлопці, говоріть, щоб на вихідних не вмирали». Адже поліцейські також виїжджають констатувати смерть.

В ритуальний салон у вихідні дні просто так не ходять

Ще починаючи з весни, Івано-Франківська область вийшла в лідери по інфікуванню коронавірусом. До 20-х чисел листопада кількість тих, що заразилися тут перевалила за 31 тисяч, понад 550-ти осіб померло. З початку пандемії COVID-19 став причиною смерті шести десятків жителів Калуша і більше 20-ти жителів району.

- Так, в Калуші дуже багато хворих, - підтверджує Юрій Володимирович. - Ми багато людей ховаємо, набагато більше, ніж в цей же час рік тому. І я перехворів «короною», і друга свого недавно поховав - ровесника, йому всього 39 років було. І наш мер швагра поховав 40-річного. Але у нас люди зараз і просто так в суботу не ходять за свічками або квіточками на похорон. А в неділю тим більше не ходять, тільки в храм і в продуктовий магазин. Там кучкуються. У понеділок вийдуть з будинків - і поїдуть автобусами на роботу. Тут треба або оголошувати повний локдаун, або не займатися дурницями, влаштовуючи профанацію з «карантином вихідного дня».

На його думку, врятувати українців від коронавірусу може здоровий глузд і інстинкт самозбереження. Кожен повинен відповідально ставитися до себе і ситуації, що склалася. Ну і, звичайно, дуже важлива підтримка держави. Нагадує, що в деяких європейських країнах оголосили локдаун, але підприємцям видали по 2000 доларів і звільнили на півроку від податків, що дозволяє малому бізнесу втриматися на плаву.

Температура впала до 36-ти, і настав повний занепад сил

Юрій Кузь розповів, що і сам недавно переніс коронавірус. Причому, будучи досить здоровою людиною, розпізнав хворобу не відразу.

- У мене таких було три фактори, на підставі яких я взагалі не міг подумати, що це «корона». Я їхав додому і у мене сильно захворіло в грудях. Заїхав до себе в магазин, почекав півгодини, але легше не стало. В аптеці пояснив, що у мене в грудях і між лопатками болить. Провізор припустила, що це може бути інфаркт або інсульт. Я злякався і поїхав в «швидку», яка знаходиться поруч.

Заїжджаю туди, а мені: «Ви як сюди потрапили? Сюди не можна!» - «Мені погано, потрібна допомога» - «Ми не можемо вас взяти, тому що коронавірус, двері повинні бути закриті». А вони випадково були відкриті. Питаю: «Що мені робити? Мені недобре» - «Викликайте 103». Дивіться: я сиджу біля «швидкої», викликаю «103». Дзвінок надходить в Івано-Франківськ, а потім тільки з області в Калуш! І лише тоді мене приймають і починають обстежувати - це ж маячня! Але мені стало трохи краще, від уколів і таблеток я відмовився і відправився додому.

А напередодні були вибори, я працював на них і ліг о 5 годині ранку. До того був у товариша в басейні під відкритим небом - це два! І перед тим, як у мене заболіло, випив келих шампанського, після чого мені стало погано. Коли все це зіставив, що не виспався, чи застудився, а може, шампанське не те було, то про коронавірус і не подумав. Це вже потім всю ніч мене лихоманило, температура на другий день піднялася до 38 і дуже-дуже сильно «ламало». А потім температура впала до 36-ти, настав повний занепад сил. Та ще й пропали смак і нюх. Я до останнього не вірив, але тоді вже точно зрозумів, що у мене «корона». І лише сьогодні вперше зайшов в будинок і ледь відчув, що холодець вариться. А мій товариш тиждень температурив - і все, нема його.

Примітно, що робота ритуального салону в Калуші поліцейських збентежила, а ось тернопільський підприємець «зорієнтувався», і щоб обійти обмеження карантину вихідного дня, створив «релігійну» організацію «Братство лисих». Тепер його заклад в будні є звичайним рестораном, а у вихідні оголошується ... трапезною, а хостел перетворюється в ... монастир. Правоохоронців з перевіркою тут частують не дуже привітно, всередину трапезувати до «братії» не впускають.

Автор: Ірина Левченко
Фото Юрія Кузя і скріни

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Полиция, Калуш, Карантин, Коронавірус, Карантин вихідного дня, рируальні послуги.

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