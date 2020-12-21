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Це ми втомилися від війни? Волонтер розповів про рекордне пожертвування скромної українки на потреби армії

Це ми втомилися від війни? Волонтер розповів про рекордне пожертвування скромної українки на потреби армії
00:21 Сьогодні Телеграф

Українка пожертвувала величезну суму грошей бійцям, які захищають інтереси України на Донбасі.

Про це розповів український шоумен Сергій Притула, який давно займається волонтерською діяльністю, в своєму Telegram-каналі.

За словами Притули, йому написала жінка зі Львова, попросила про зустріч, щоб передати допомогу військовим на Донбасі. після довгої переписки вони зустрілися в гримерці на знімальному майданчику, і вона дала 60 000 $ (понад 1,7 млн грн).

Це пожертвування еквівалентно 30% від усіх коштів, які були зібрані шоуменом за 11 місяців.

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Він додав, що це "ще й краща відповідь всім тим, хто ретранслює наративи російської пропаганди про те, що українці втомилися від війни".

"Я переконаний, що за подібним вчинком стоїть якась історія. Але я не мав ніякого морального права лізти людині в душу і докопуватися, що це за історія", - розповів Притула.

Після цього пожертвування, команда Притули вирішила відійти від початкового плану витратити ці кошти на снайпінг і направили їх в більш велику військову техніку.

Волонтер показав відео, змонтоване ВСУ, "щоб візуалізувати кінцевий результат".

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На ньому показано, як відчувають зброю на військовій техніці БМП (Бойова машина піхоти), МТ-ЛБ (Багатоцільовий транспортер-тягач легкий броньований) і КУНГ (Кузов універсальний нульового габариту).

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Все по темі:

Донбас, ЗСУ, Війна, Сергій Притула.

Автор:

Телеграф
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