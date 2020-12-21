Це ми втомилися від війни? Волонтер розповів про рекордне пожертвування скромної українки на потреби армії

Українка пожертвувала величезну суму грошей бійцям, які захищають інтереси України на Донбасі.

Про це розповів український шоумен Сергій Притула, який давно займається волонтерською діяльністю, в своєму Telegram-каналі.

За словами Притули, йому написала жінка зі Львова, попросила про зустріч, щоб передати допомогу військовим на Донбасі. після довгої переписки вони зустрілися в гримерці на знімальному майданчику, і вона дала 60 000 $ (понад 1,7 млн грн).

Це пожертвування еквівалентно 30% від усіх коштів, які були зібрані шоуменом за 11 місяців.

Він додав, що це "ще й краща відповідь всім тим, хто ретранслює наративи російської пропаганди про те, що українці втомилися від війни".

"Я переконаний, що за подібним вчинком стоїть якась історія. Але я не мав ніякого морального права лізти людині в душу і докопуватися, що це за історія", - розповів Притула.

Після цього пожертвування, команда Притули вирішила відійти від початкового плану витратити ці кошти на снайпінг і направили їх в більш велику військову техніку.

Волонтер показав відео, змонтоване ВСУ, "щоб візуалізувати кінцевий результат".

На ньому показано, як відчувають зброю на військовій техніці БМП (Бойова машина піхоти), МТ-ЛБ (Багатоцільовий транспортер-тягач легкий броньований) і КУНГ (Кузов універсальний нульового габариту).