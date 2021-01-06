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Вода хлинула на дороги та затопила будинки: через дощі на Закарпатті почалася сильна повінь

Вода хлинула на дороги та затопила будинки: через дощі на Закарпатті почалася сильна повінь
Оновлено 14:54 Ср, 6 Січень 2021 Телеграф Фото: Uzhorod.net.ua

У вівторок, 5 січня, в Ужгороді та його околицях почався потужний потоп. Вода затопила поля та дорогу, а також потрапила у свердловини і колодязі.

Про стихійне лихо повідомило місцеве видання Uzhorod.net.ua.

Річка Уж через сильні дощі, які йдуть на Закарпатті вже третю добу, піднялася з берегів. Увечері 5 січня з'явилися новини про те, що вода почала затоплювати поля та дорогу, а також двори будинків.

Більше за всіх постраждав колишній мікрорайон «Підлипники», який тепер належить до Оноківської ОТГ та є передмістям Ужгорода. Тут вода затопила не лише двори, але й досягла перших поверхів житлових будинків. Крім того, місцеві жителі повідомляють, що вода потрапила в свердловини, звідки беруть питну воду.

Очевидці стихії опублікували в Мережі фото та відео з місця подій. Зараз на місці працює Державна служба з надзвичайних ситуацій, йде робота з відкачування води з затоплених доріг та свердловин.

Як повідомляв "Телеграф", у епіцентрі стихії також опинилася частина Румунії - тут за кілька годин випало більше 100 мм опадів, що стало причиною численних паводків. Це призвело до затоплення доріг, полів та приватних домогосподарств в окрузі Годж.

Також ми повідомляли про те, що напередодні Нового року в Хорватії відбулася серія потужних землетрусів. В результаті лиха було зруйновано будівлю посольства України в Загребі.

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Закарпаття, Дощі, Повінь.

Автор:

Телеграф
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