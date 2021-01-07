Донбас уже три дні без води: у бойовиків "ДНР" нові проблеми з аварійним водопроводом

Ситуація з водою в Донецькій області все ще залишається складною - фахівці виявили на аварійному водогоні ще один порив.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що в понеділок, 4 січня, на водопроводі "Горлівка - Торецьк" сталася чергова аварія. Водогін вважається зношеним, а численні обстріли під час активних бойових дій тільки погіршили ситуацію. Проте, про заміну мова не йде, а фахівці роблять «латочний» ремонт труб.

Тоді, в зв'язку з поривом, без води залишилися п'ять населених пунктів - Торецьк, Залізне, Північне, Південне та Щербинівка – на водопостачання чекають 38 тисяч жителів.

Однак, за три дні ремонт водопроводу не почали – робітники очікують гарантій безпеки від представників незаконних збройних формувань.

Тим часом, 7 січня стався ще один порив труби і знову - в "сірій зоні". Для відновлення постачання води потрібно усунути пошкодження, але питання все ще залишається відкритим.

Як повідомляв Телеграф раніше, у Криму ситуація з водопостачанням також залишається складною. Поставки води з материка на півострів припинилися, а Інкерманське водосховище, яке так розхвалювала російська влада, виявилося вичерпаним.