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Четвер, 07.01.2021
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Наступний за Кернесом та Луговим: в Україні від коронавірусу помер ще один політик

Наступний за Кернесом та Луговим: в Україні від коронавірусу помер ще один політик
15:36 Сьогодні Телеграф

Ще один український градоначальник помер від коронавіруса. Цього разу жертвою став колишній мер міста Долина Івано-Франковської області Володимир Гаразд.

Про смерть політика повідомили у прес-службі Долинської міськради.

Володимир Гаразд захворів на коронавірус у середині грудня 2020 року, 18 грудня діагноз був підтверджений. Більше двох тижнів політик перебував у міській лікарні, а 25 грудня його перевели у реанімацію. На жаль, зусилля лікарів виявилися марними – після трьох тижнів боротьби, колишній міський голова помер.

"З глибоким сумом повідомляємо, що в тиху годину Святвечора, 6 січня 2021 року Божого, помер багаторічний мер міста Долини Володимир Гаразд", - повідомили в прес-службі міськради.

Відзначимо, що Володимир Гаразд займав пост мера міста Долина більше 10 років - політика обирали на цю посаду двічі: в 2010 і 2015 роках. Крім того, Гаразд був головою Долинської об'єднаної територіальної громади, а з 2017 по 2019 обіймав посаду президента асоціації Енергоефективні міста України.

Нагадаємо, що коронавірус в 2020 році забрав життя також і харківського міського голови Геннадія Кернеса. Багаторічний мер Харкова довгий час лікувався від наслідків замаху на його життя в 2014 році, стан його здоров'я погіршувався - в останні роки він пересувався на візку. За повідомленнями близьких, через коронавірус у Кернеса стався інсульт, від якого він вже не зміг оговтатися.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що від коронавіруса також помер і мер Конотопа Олександр Луговий. Причому, незадовго до кончини він повідомив про поліпшення стану здоров’я.

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Все по темі:

Долина, Смерти, Мэри, Коронавірус, Covid-19, Володимир Гаразд.

Автор:

Телеграф
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