Умер новоизбранный мэр Конотопа

В Украине продолжает распространятся коварный коронавирус и многие не сумев справится с натиском болезни уходят из жизни. Так случилось и с новоизбранным мэром Конотопа Александром Луговым, который скончался от COVID-19.

Об этом сообщил народный депутат Украины Игорь Молоток в своем Фейсбуке.

"Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так", - отметил он.

Стоит напомнить, что накануне Александр Луговой стал городским главой Конотопа. Он опередил Артема Семенихина на 1074 голосов и набрал 7332, что составило 37% от общего числа голосов избирателей.

Напомним, что ранее глава Минздрава Украины Максим Степанов заразился коронавирусом и заявил, что собирается лечится как обычный пациент.

Читайте также в материале "Телеграф": Нужны ли будут соцдистанция и защитная маска людям после вакцинации - ответ дал главный инфекционист США.