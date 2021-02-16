"Це російське місто": у Дніпрі бариста потрапила в скандал через українську мову (відео)

Мешканка Дніпра розповіла про випадок в кафе, коли вона, попросивши тістечко, отримала у відповідь, що "Дніпро - російське місто".

Про це Ганна Гарус написала на своїй сторінці в Facebook.

Так, жінка підійшла до працівника кафе та українською мовою попрохала розповісти про асортимент тістечок. У свою чергу, бариста зазначила, що не знає, що таке "тістечко" і висловила готовність краще вчити французьку мову і підкреслила, що "Дніпро завжди був російським містом".

"Шукаю власницю цього каХфе. Хочу її запитати: "Чиє місто Дніпро ?!"- написала автор, виклавши фото і відео, на яких зображено її розмову з баристою.

Неоднозначні погляди дівчини підтверджує і ролик, який вона виклала в TikTok напередодні введення закону про обслуговування в кафе і не тільки українською мовою. У ньому вона наочно показала, як вчить українські вирази для спілкування з клієнтами.

Як повідомлялося раніше, в одному з київських супермаркетів розгорівся скандал через те, що касирка відмовилася обслуговувати письменницю Ларису Ніцой українською мовою. Інцидент стався на виїзді з Києва в магазині "Варус".