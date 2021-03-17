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Львів йде на жорсткий карантин: терміни і перелік обмежень

Львів йде на жорсткий карантин: терміни і перелік обмежень
Оновлено 14:03 Ср, 17 Березень 2021 Телеграф stockworld

Львів з п'ятниці, 19 березня, йде більш ніж на тиждень на жорсткий карантин через коронавірус Covid-19.

 Про це в середу, 17 березня, заявив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці в соцмережі Facebook з посиланням на рішення Комісії з ТЕБ та НС.

"З п'ятниці, 19 березня, на території львівської громади вводимо посилений карантин, який буде діяти до 28 березня", - написав мер Львова.

Він також перерахував заходи, які будуть діяти на території міста під час жорсткого карантину:

  • молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання;
  • припиняють роботу всі заклади культури: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;
  • заклади громадського харчування працюють "на виніс" та доставку;
  • у торгових центрах працюють продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;
  • господарські магазини працюють на видачу за попереднім замовленням;
  • всі масові заходи переносяться;
  • салони краси та спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом.

Садовий пояснив, що місто вирішило не чекати рішення Кабміну України і прийняло таке рішення зараз через те, що динаміка госпіталізації важких хворих не зменшується.

"Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання.", - підкреслив мер Львова.

У жовтій зоні залишилися тільки чотири області: в Україні розширили межі жорсткого карантину

Згідно з даними РНБО України, за минулу добу у Львівській області підтвердили 884 нових випадки зараження коронавірусом, 17 осіб померли, 294 - одужали. Кількість хворих на коронавірусну хворобу в регіоні за добу зросла на 573 і становить 12 959 осіб.

Як повідомлялося, на ранок 17 березня українські медики зареєстрували 11 833 випадки захворювання коронавірусом. При цьому, в країні вже другий день поспіль високий показник смертності. За добу було госпіталізовано 4887 хворих. Разом з тим, Львівська область опинилася в числі лідерів за приростом нових хворих на коронавірус.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко
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Все по темі:

Андрій Садовий, Львів, Коронавірус, Covid-19, Жорсткий карантин, Локдаун.
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