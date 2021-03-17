Львів йде на жорсткий карантин: терміни і перелік обмежень

Львів з п'ятниці, 19 березня, йде більш ніж на тиждень на жорсткий карантин через коронавірус Covid-19.

Про це в середу, 17 березня, заявив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці в соцмережі Facebook з посиланням на рішення Комісії з ТЕБ та НС.

"З п'ятниці, 19 березня, на території львівської громади вводимо посилений карантин, який буде діяти до 28 березня", - написав мер Львова.

Він також перерахував заходи, які будуть діяти на території міста під час жорсткого карантину:

молодша школа переходить на канікули. Старші класи продовжують дистанційне навчання;

переходить на канікули. продовжують дистанційне навчання; припиняють роботу всі заклади культури : театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики;

: театри, кінотеатри, музеї, концертні майданчики; заклади громадського харчування працюють "на виніс" та доставку;

працюють "на виніс" та доставку; у торгових центрах працюють продуктові магазини, аптеки та зоомагазини;

працюють продуктові магазини, аптеки та зоомагазини; господарські магазини працюють на видачу за попереднім замовленням;

працюють на видачу за попереднім замовленням; всі масові заходи переносяться;

переносяться; салони краси та спортивні зали працюють за індивідуальним попереднім записом.

Садовий пояснив, що місто вирішило не чекати рішення Кабміну України і прийняло таке рішення зараз через те, що динаміка госпіталізації важких хворих не зменшується.

"Маємо зробити все необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Це час, за який зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання.", - підкреслив мер Львова.

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Згідно з даними РНБО України, за минулу добу у Львівській області підтвердили 884 нових випадки зараження коронавірусом, 17 осіб померли, 294 - одужали. Кількість хворих на коронавірусну хворобу в регіоні за добу зросла на 573 і становить 12 959 осіб.

Як повідомлялося, на ранок 17 березня українські медики зареєстрували 11 833 випадки захворювання коронавірусом. При цьому, в країні вже другий день поспіль високий показник смертності. За добу було госпіталізовано 4887 хворих. Разом з тим, Львівська область опинилася в числі лідерів за приростом нових хворих на коронавірус.