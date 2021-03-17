У жовтій зоні залишилися тільки чотири області: в Україні розширили межі жорсткого карантину

Україна продовжує наближатися до чергового загальнонаціонального локдауну через коронавірус: більшість регіонів країни перейшли з "жовтої" зони епідеміологічної небезпеки розповсюдження Covid-19 в "помаранчеву".

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України, опубліковані на офіційному сайті в середу, 17 березня.

Так, станом на 16 березня в Україні в "червоній" зоні, як і раніше, перебувають 4 області: Житомирська, Закарпатська. Івано-Франківська та Чернівецька.

Разом з тим, в "жовтій" зоні залишилися тільки 4 регіони: Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська та Харківська області.

Всі інші області України, а також Київ, віднесені до "помаранчевої" зони. Зокрема, в цю зону перейшли з "жовтої" Волинська, Запорізька, Луганська, Одеська, Полтавська, Херсонська і Чернігівська області.

Як повідомлялося, 13 березня МОЗ України оновив список карантинних зон. Тоді в "червоній" зоні з найбільш жорсткими обмеженнями перебували Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області.

Ще 10 регіонів були віднесені до "помаранчевої" зони - Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області та м.Київ.

Решта областей тоді перебували в "жовтій" зоні.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні почалася третя хвиля епідемії коронавірусу, і якщо більшість регіонів перейде до "червоної" зони, то в країні знову введуть жорсткий локдаун.