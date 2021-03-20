"Народ страждає. Тут всі незадоволені": пропагандисти Путіна випадково нарвалися на правду про Крим

Жителі анексованого Криму поставили на місце російських пропагандистів, які влаштували прямий ефір на радіо до річниці окупації півострова Росією, які звернулися до них із запитанням, де їм жилося краще - при українському Крим або під час російської окупації.

Відповідне відео опитування, яке проводилося телефоном, опублікували в YouTube.

"Я місцевий житель. Живемо ми просто жахливо. І ми нічого з цим не зможемо зробити. Справа в тому, що голосування в 2014 році це була чиста профанація: ніхто не ходив голосувати ... Це просто бєспрєдєл, розкрадається все", - розповіла мешканка Ялти.

За її словами, ціни на продукти значно зросли, в Крим везуть найчастіше некондицію.

"Забирають все, що комусь щось належало. Народ страждає. Тут всі незадоволені", - додала вона.

У мережі відразу ж почали обговорювати опитування.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в четвер, 18 березня, в московських "Лужниках" пройшов "шабаш" російських окупантів, присвячений святкуванню семирічної анексії Криму і Севастополя. Президент РФ Володимир Путін викликав сміх тим, що вийшов на сцену після "Хору Турецького" і перед Стасом Михайловим.