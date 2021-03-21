Україна зазнала нових втрат на Донбасі: відоме ім'я і обставини загибелі бійця ЗСУ

20 березня на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув 28-річний військовий з Кропивницького Кирило Биковський.

Про це 21 березня повідомили в Фейсбуці "Громадськго в Кропивницькому".

За словами заступника військового комісара облвійськкомату Петра Герасим'юка, солдата поранив снайпер в праве плече, через що той помер. В той день в зоні ООС фіксували 9 порушень з боку військових формувань окупантів РФ.

Згідно з наданими даними, 22 березня проведуть розтин бійця, а 23 березня - пройде церемонія прощання з бійцем.

Варто нагадати, що раніше в районі ООС було зареєстровано 113 порушень "тиші", а 19 березня від ворожої кулі на Донбасі загинув український військовий.