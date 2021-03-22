В УЗ розповіли, що буде з розкладом потягів в регіонах, які потрапили в "червону" карантинну зону

Оскільки в понеділок, 22 березня, Кабмін України погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для "червоних зон", то з боку "Укрзалізниці" автоматичного транспортного локдауна по Києву не буде.

Про це повідомляє в понеділок прес-служба "Укрзалізниці".

"Так, транспортні обмеження вводитимуться окремими рішеннями відповідних Державних або регіональних комісій по кожному регіону, а не автоматично за фактом потрапляння регіону до офіційного переліку "червоних зон" за рішенням МОЗ", - відзначили в національному перевізнику.

Це означає, пояснили в "Укрзалізниці", що діючий розклад руху поки залишається без змін, а отже, ніяких обмежень висадки/посадки по Києву, Одеській і Сумській областях не відбудеться до того, як Державна або регіональні комісії не приймуть свої рішення, попередньо зваживши всі фактори ризику в зв'язку з потенційною масштабною зупинкою транспорту.

"Зокрема, рішення по Києву очікується до кінця дня 22 березня, про що Укрзалізниця повідомить додатково", - розповіли в компанії.

Як повідомлялося, за даними на понеділок, 22 березня, в Україні в карантинну "червону зону" крім Києва входять ще сім областей.

Як повідомляв "Телеграф", за минулу добу в Україні зафіксували 7893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Загальна ж кількість летальних випадків з початку пандемії перевищило 30 тисяч.