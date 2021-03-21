Мы со скоростью звука летим к катастрофе: в Украине бьют тревогу из-за числа госпитализаций больных COVID-19

В Украине по состоянию на утро 21 марта в больницах находилось почти 40 тысяч больных COVID-19. В среднем за последнюю неделю в больницу ежедневно попадало 888 пациентов.

Такими данными поделился системный аналитик Евгений Истребин в Фейсбук.

"Уровень госпитализаций по стране на 1 млн жителей достиг 1016 пациентов. Такое было только в Болгарии. Ни в одной стране Европы не было такого высокого уровня. Болгария заплатила огромную цену, там смертность взлетела на +125%", - написал он.

По его словам, чтобы остановить рост числа новых госпитализаций необходимо ввести жесткий карантин по всей стране.

"Мы просто летим со скоростью звука к катастрофе. Только карантин по всей стране, с максимальными ограничениями", - добавил он.

Истребин подчеркнул, что не против гибридных карантинов, но только при условии, что области с "зеленой зоной" полностью закроют въезд в нее всех желающих. В противном случае и эти области ждет "красная зона", "но на неделю позже".

Как сообщалось ранее, Украина заняла 4 место по темпам распространения коронавируса в Европе и 8 в мире.