Коронавирус в Украине унес уже более 30 тысяч жизней

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 7893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 413 детей и 161 медик. Общее же количество летальных исходов с начала пандемии превысило 30 тысяч.
Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.
За минувшие сутки в Украине:
За все время пандемии в Украине:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 21 марта в больницах находилось почти 40 тысяч больных COVID-19, подсчитал системный аналитик Евгений Истребин.