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Понедельник, 22.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Коронавирус в Украине унес уже более 30 тысяч жизней

Коронавирус в Украине унес уже более 30 тысяч жизней
Обновлено 09:05 Сегодня Телеграф

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 7893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 413 детей и 161 медик. Общее же количество летальных исходов с начала пандемии превысило 30 тысяч.

Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

За минувшие сутки в Украине:

  • госпитализированы - 3026 человек;
  • летальных случаев - 157;
  • выздоровели - 2993 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 34 129 (в том числе методом ПЦР – 21 611, методом ИФА - 4418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 8100).

Коронавирус_22_03

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 1 554 256 человек;
  • выздоровели – 1 260 842 лица;
  • летальных исходов - 30 098;
  • проведения ПЦР-тестов – 7 681 388.

Украина вошла в топы по распространению COVID-19 в мире и Европе

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 21 марта в больницах находилось почти 40 тысяч больных COVID-19, подсчитал системный аналитик Евгений Истребин.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Минздрав, Статистика, Данные, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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