Коронавирус в Украине унес уже более 30 тысяч жизней

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 7893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 413 детей и 161 медик. Общее же количество летальных исходов с начала пандемии превысило 30 тысяч.

Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

За минувшие сутки в Украине:

госпитализированы - 3026 человек;

летальных случаев - 157;

выздоровели - 2993 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 34 129 (в том числе методом ПЦР – 21 611, методом ИФА - 4418, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 8100).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1 554 256 человек;

выздоровели – 1 260 842 лица;

летальных исходов - 30 098;

проведения ПЦР-тестов – 7 681 388.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (937), Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и Винницкой (513) областях.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 21 марта в больницах находилось почти 40 тысяч больных COVID-19, подсчитал системный аналитик Евгений Истребин.