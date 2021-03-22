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Карантин в Україні: список "червоних" регіонів розширився до 8 (інфографіка)

Карантин в Україні: список "червоних" регіонів розширився до 8 (інфографіка)
Оновлено 12:34 Пн, 22 Березень 2021 Телеграф

За даними на понеділок, 22 березня, в Україні в карантинну "червону зону" крім Києва входять ще сім областей - Житомирська, Закарпатська, Київська, Івано-Франківська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

Про це можна судити з даних Міністерства охорони здоров'я.

Ті області, які до сих пір залишаються в "жовтій зоні" можна перерахувати по пальцях: Волинська, Запорізька, Кіровоградська, Рівненська, Харківська та Херсонська області.

Ми зі швидкістю звуку летимо до катастрофи: в Україні б'ють на сполох через кількість госпіталізацій хворих COVID-19

В "помаранчеву" зону входять:

  • Вінницька
  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Луганська
  • Львівська
  • Миколаївська
  • Полтавська
  • Тернопільська
  • Хмельницька
  • Черкаська
  • Чернігівська

Красная зона в Украине

Як повідомляв "Телеграф", раніше за минулу добу в Україні зафіксували 7893 нових випадки коронавирусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 413 дітей і 161 медик. Загальна ж кількість летальних випадків з початку пандемії перевищило 30 тисяч.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
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Карантин, Коронавірус, Covid-19, Червона зона.
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