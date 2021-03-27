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Лютий треш: в мережі бурхливо обговорюють побиття підлітками перехожого через російський реп

Лютий треш: в мережі бурхливо обговорюють побиття підлітками перехожого через російський реп
13:25 Сьогодні Телеграф

У центрі Луцька підлітки побили чоловіка за зауваження: перехожий попросив хлопців вимкнути російський реп.

Про це в Facebook повідомила депутат Луцької міської ради Алла Жупанюк.

Надзвичайна подія сталася на проспекті Свободи, в центрі міста. Перехожий попросив вимкнути музику, яка голосно "валала" з колонок. Він пояснив, що тут не Росія, щоб слухати подібну музику. За те ті почали дражнити чоловіка і переслідувати його.

"Зухвалі підлітки почали говорити, що я не маю права їм забороняти. Я ще раз підкреслив, що нічого їм не забороняю. Як собі знають - так нехай і живуть", - розповів потерпілий.

Коли чоловік відійшов на кілька кроків від місця, де стався діалог, то отримав сильний удар в потилицю. Чоловік зміг відбитися від хуліганів і за допомогою інших людей затримав їх, викликав поліцію.

Як повідомляє "ТСН", в поліції інцидент підтвердили і відкрили кримінальне провадження.

"Вчора близько 20-ї години в поліцію надійшло повідомлення від 38-річного жителя Луцька про те, що невідомі особи на проспекті Свободи через конфлікт нанесли йому тілесні ушкодження", - розповіли в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 статті 125 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне легке тілесне ушкодження.

У мережі бурхливо почали обговорювати НП.

"Це просто якийсь лютий треш. Хто небудь, та виставіть фамілії цього сміття, бо чомусь мені підказує чуття, що нічого цим задротам не буде, а от хлопці, які не одну ротацію провели в АТО, вміють гарно і головне, доступно пояснити і оцьому гімну, і гімну, які виростили абсолютно невиховане бидло - як потрібно поводити себе в цивілізованому світі", "Це що виходить, що по вулицях міста не можна вже ходити і відчувати себе безпечно????Що на це скаже Поліція, за муніципалів я мовчу - ці втікли б, якби побачили бійку", "В голові не вкладається.... ВОСЬМИЙ рік війни!!!" - пишуть в мережі.

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Як повідомляв "Телеграф", раніше в Луцьку водій маршрутного таксі № 10 образив матір загиблого учасника АТО.

Також в одному з дитсадків Луцька стався неприємний інцидент - вихователька молодшої групи давала дітям потиличники і заклеювала рот скотчем.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
Перегляди: 61

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Луцк, Підлітки, Побиття, російський реп.
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