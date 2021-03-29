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Понеділок, 29.03.2021
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Використовували заборонене зброю і вдарили по населеному пункту: окупанти на Донбасі 10 раз відкривали вогонь

Використовували заборонене зброю і вдарили по населеному пункту: окупанти на Донбасі 10 раз відкривали вогонь
Оновлено 09:43 Сьогодні Телеграф

Минула доба, 28 березня, на Донбасі пройшла без втрат для українських військових. При цьому бойовики неодноразово відкривали вогонь по позиціях ВСУ.

 Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"У районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, з яких 8 обстрілів наших позицій, одно дистанційне мінування і один обстріл населеного пункту", - повідомляють силовики.

На Приазов'ї, в районі населених пунктів Талаковка і Водяне, окупанти відкрили вогонь із заборонених мінського домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також атаці піддалися позиції ЗСУ в районі селищ Південне та Широкине. Тут бойовики використали міномети калібру 82 мм.

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В Луганській області режим припинення вогню був порушений в районі Причепиловки. По українських позиціях стріляли з ручного протитанкового гранатомета.

 А вже в понеділок вранці, 29 березня, окупанти відкрили вогонь по ЗСУ в районі Світлодарська. Тут вони застосували станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Нагадаємо, 26 березня в результаті обстрілу позицій ЗСУ в районі селища Шуми загинули четверо українських військовослужбовців.

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Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
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Донбас, ЗСУ, ООС, Війна.
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