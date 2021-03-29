Використовували заборонене зброю і вдарили по населеному пункту: окупанти на Донбасі 10 раз відкривали вогонь

Минула доба, 28 березня, на Донбасі пройшла без втрат для українських військових. При цьому бойовики неодноразово відкривали вогонь по позиціях ВСУ.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"У районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню, з яких 8 обстрілів наших позицій, одно дистанційне мінування і один обстріл населеного пункту", - повідомляють силовики.

На Приазов'ї, в районі населених пунктів Талаковка і Водяне, окупанти відкрили вогонь із заборонених мінського домовленостями мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також атаці піддалися позиції ЗСУ в районі селищ Південне та Широкине. Тут бойовики використали міномети калібру 82 мм.

В Луганській області режим припинення вогню був порушений в районі Причепиловки. По українських позиціях стріляли з ручного протитанкового гранатомета.

А вже в понеділок вранці, 29 березня, окупанти відкрили вогонь по ЗСУ в районі Світлодарська. Тут вони застосували станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Нагадаємо, 26 березня в результаті обстрілу позицій ЗСУ в районі селища Шуми загинули четверо українських військовослужбовців.