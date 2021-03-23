В России пожаловались на потери наемников в районе Донецкого аэропорта

На Донбассе ликвидировали минимум двух участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Потери наемники понесли в районе населенного пункта Пески под Донецком.

Об этом в своем telegram-канале написал российский военный корреспондент Александр Сладков.

Якобы военнослужащие 16 батальона 58 бригады выпустили по позициям оккупантов 12 мин 120 мм калибра. В ответ боевики также открыли огонь. В результате столкновения минимум два боевика "ДНР" погибло. У украинской армии потерь нет. Риторика сообщения традиционно была написана в духе обвинения украинских войск в преступлениях против мирного населения.

Интересно слышать от российской стороны обвинения украинских военных в использовании мин. Ведь еще не так давно "первый заместитель министра информации "ДНР" Даниил Безсонов хвастался, как наемники успешно ведут огонь по позициям ВСУ с использованием артиллерии. Тогда же блогер Денис Казанский прокомментировал его пост фразой "А потом ведь будут ныть про "карателей", которые ни за что обстреливают мирный Донбасс".