Працювати заборонили, а допомоги не дають: підприємці Полтави повстали проти карантину

У четвер, 1 квітня полтавські підприємці продуктових та непродовольчих ринків зібрались під стінами обласної держадміністрації на протест через посилення карантину.

Про це повідомляє місцеве видання "Зміст".

З 3 квітня в Полтаві запроваджують нові обмеження, згідно з якими ринки не зможуть працювати. Це викликало обурення підприємців, адже закриття ринків - це удар по малому бізнесу.

За словами заступника голови народної кооперації "Полтавщина" Олександра Лещенка, підприємці вимагають дозволити роботу ринків на вихідних.

Також підприємці скаржаться, що не отримають "карантинної" допомоги для бізнесу від Уряду, адже за розподілом Кабміну Полтавська громада не перебуває у "червоній" зоні карантину.

Зазначимо, у Полтавській області від 3 до 17 квітня посилили карантинні обмеження через погіршення епідемічної ситуації. Зокрема, до чинних заборон додали заборону на роботу непродовольчих ринків.

Нагадаємо, у Києві через стрімке поширення коронавирусу з 5 квітня посилюють карантин. Так, згідно з новими обмеженнями, у столиці припиняють роботу продуктових ярмарків, закривають школи та дитсадки, громадський транспорт - за спеціальними перепустками.