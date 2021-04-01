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У Києві все-таки дозволили розганятися до 80 км / год: список вулиць

У Києві все-таки дозволили розганятися до 80 км / год: список вулиць
14:01 Сьогодні Телеграф

Київська міська влада спільно з національною поліцією все таки дозволили рух зі швидкістю 80 км/год на деяких вулицях столиці. Про це повідомляє офіційний портал КМДА.

За словами першого заступника мера Віталія Кличка Миколи Поворозника, підвищення швидкості руху до 80 км/год буде дозволено на семи вулиця Києва з 1 квітня до 1 листопада.

"Враховуючи суспільний резонанс, який викликало обмеження швидкісного режиму на низці столичних вулиць, місто спільно з поліцією вирішило дозволити рух окремими дорогами, визначеними рішенням Київської міської ради, зі швидкістю до 80 км/год", - уточнив чиновник.

А от перший заступник  начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував список вулиць, на яких дозволено буде розвивати швидкість:

  • просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе, 4 (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе), на цій ділянці працює система фотовідеофіксації,  обмеження швидкості змінено до 80 км/год;
  • Столичне шосе (від Південного мосту до вул. Академіка Заболотного);
  • вул. Саперно-Слобідська (від вул. Миколи Грінченко до Південного мосту);
  • просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

У той же час,поліцейський наголосив, що за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год доведеться сплатити 340 грн. якщо ж порушник розженеться на 50 км/год більше дозволеного – йому нарахують штраф у 1700 грн.

Нагадаємо, раніше в КМДА заявляли, про відміну дозволу на їзду у столиці зі швидкістю 80 км/год у весняно-літній період .

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Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
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Полиция, КМДА, Київ, швидкість руху.
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