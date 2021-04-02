Загострення на Донбасі: бойовики підстрелили ще двох українських захисників

Буквально через тиждень після смертельного обстрілу бійців ЗСУ під Шумами, на ранок п'ятниці, 2 квітня, на Донбасі бойовики поранили ще двох українських військових.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил в Facebook.

"Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця зі складу операції Об'єднаних сил отримали поранення. Захисників оперативно доставили в лікувальний заклад, де їм надають необхідну медичну допомогу. Стан поранених - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ в районі селища Шуми. Відзначимо, що під час обстрілів на Донбасі бойовики використовували міномети 82-го і 120-го калібрів, а також протитанковий ракетний комплекс. Бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Як уточнили в ОТГ "Північ", одного з військових поранили біля Новотошківки. "В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу і його доставили в лікувальний заклад", - уточнили в ОТГ.

Як повідомляв "Телеграф", раніше президент Володимир Зеленський вперше висловився про шквал погроз Росії на адресу України.