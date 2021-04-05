У Києві жінка торгувала спецпропусками прямо на зупинці: за один квиток просила 200 грн

У Києві затримали 18-річну жительку міста, яка торгувала спецпропусками для проїзду в громадському транспорті.

Про це пише пресслужба поліції Києва.

Відзначається, що під час патрулювання у Святошинському районі, правоохоронці помітили скупчення людей на зупинці. Підійшовши до натовпу, вони помітили, що дівчина торгує спецпропусками.

Вже у відділенні, киянка зізналася, що замовила квитки і довідки про працевлаштування в одній зі столичних лікарень в інтернеті. За все вона заплатила 5 тисяч гривень, а потім продавала їх по 200 гривень за штуку.

Частину з підроблених квитків дівчина вже встигла продати.

Поліція відкрила справу за ч.1 ст.358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, продаж або використання підроблених документів). Тепер "підприємниці" загрожує штраф в розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі до двох років.

Як повідомлялося раніше, в Києві 5 квітня розпочався локдаун і правоохоронці посилили контроль за дотриманням громадянами правил посиленого карантину.

"Телеграф" розписав, про які правила слід знати жителям столиці.