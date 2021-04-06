На вокзалі під Харковом хлопець з ножем напав на натовп: четверо - в лікарні

У Харківській області, на території автовокзалу в місті Красноград, сталася масова бійка, в результаті якої ледь не загинуло 4 людини. Про це повідомили в облуправлінні Національної поліції.

Правоохоронці кажуть, що 4 квітня вони отримали повідомлення про те, що на вокзалі невідомий поранив ножем чотирьох осіб. Чоловіків віком від 26 до 44 років відвезли в лікарню з колото-різаними ранами різного ступеня тяжкості. Тим часом копам вдалося затримати їх кривдника по гарячих слідах: ним виявився 29-річний місцевий житель. Він розповів, що разом зі знайомими розпивав алкоголь на вокзалі. Між чоловіками виникла словесна перепалка, під час якої хлопець дістав ніж і штрикнув ним опонентів. Під ніж агресора потрапив і випадковий перехожий, який намагався зупинити бійку.

Зараз 29-річний житель Краснограда знаходиться під вартою. За замах на умисне вбивство йому загрожує до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 28 березня в місті Грац (Австрія) двоє братів-українців 15 і 17 років були побиті групою невідомих, при цьому старшого один із зловмисників ударив в верхню частину тіла ножем. Він у важкому стані був доставлений в лікарню.