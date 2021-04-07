Дівчинку-підлітка побили і занурили голою в холодну воду, знімаючи на відео: деталі НП на Донбасі

У Донецькій області правоохоронці розслідують жорстоке побиття 14-річної школярки, в якому обґрунтовано підозрюють її однокласниць. Ті заманили свою жертву до річки, змусили роздягтися і купатися голою в крижаній воді, після чого били по голові, знімаючи звірство на відео. Після того, як ролик виявився в соцмережах, за справу взялися поліцейські міста Торецька.

Як повідомили в облуправлінні місцевої прокуратури, вони встановили всіх причетних до знущань дівчат. Одна з них заявила, що ненавиділа однокласницю з вагомої причини, тому й помстилася настільки жорстоким способом. Зараз копи продовжують розслідувати справу про побої і катування: санкція статті передбачає до 5 років в'язниці.

Відзначимо, що постраждала школярка відновлюється морально і фізично: медики діагностували у неї численні забої. Злощасний ролик з Мережі видалений.

Нагадаємо, в Запоріжжі топ-новина останніх днів - інформація, яка вийшла за стіни престижної гімназії №28, де п'ятикласника, нібито, "зґвалтували шийкою пляшки" його ж товариші по навчанню. Після різного роду перевірок з'ясувалося, що інцидент був частиною буллінгу.