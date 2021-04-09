У Дніпрі борються за життя школяра, що вдарив себе ножем через ЗНО

Вчора, 8 квітня, в Дніпропетровській області в місті Верхньодніпровськ звести рахунки з життям спробував 16-річний школяр.

Як повідомляє місцеве ЗМІ "Дніпро оперативний" з посиланням на власні джерела, спробу суїциду хлопець скоїв через неможливість здати на високий бал ЗНО.

Медики розповіли, що покінчити з собою школяр намагався вночі, а вранці його на "швидкій" доставили в обласну дитячу клінічну лікарню Дніпра. Там у підлітка діагностували різану рану лівого передпліччя, яку він зробив собі ножем. Вчинок він пояснив тим, що погано вчиться і не зможе влітку успішно скласти ЗНО і вступити в якийсь вуз.

Зараз зі школярем працюють психологи. Відомо, що він виховується в дитбудинку сімейного типу, проте до самогубства, за словами хлопця, його ніхто не підбурював.

Нагадаємо, в Новочебоксарську учень 5-го класу стрибнув з 25-го поверху багатоповерхівки після того, як дав "слово пацана", і вижив.